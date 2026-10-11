Antonio Tajani alza i toni sul futuro politico di Forza Italia e mette in chiaro la linea del partito in vista delle prossime elezioni: «Non siamo disposti a inciuci, non siamo disposti ad accordi sottobanco, non siamo disposti al pareggio perché noi le elezioni le vogliamo vincere». Il segretario nazionale degli azzurri lo ha dichiarato dal palco dell'evento L'ottimismo della volontà, in corso a Milano, rivendicando il ruolo centrale della formazione politica nella costruzione della vittoria elettorale.

«E se si vince, si vince soprattutto grazie a Forza Italia», ha concluso Tajani, ribadendo la volontà di competere per il successo senza compromessi. Un messaggio accompagnato da un richiamo all'unità interna e alla necessità di evitare divisioni che possano indebolire il movimento.

«Ci sono luoghi dove si può discutere, non facciamoci danni da soli perché l'autolesionismo è il più grave errore politico che possa esserci», ha affermato il ministro, invitando dirigenti e parlamentari a distinguere il confronto interno dalle occasioni pubbliche e a non compromettere il lavoro comune.

«Tutti sono indispensabili per vincere. Noi siamo dei parlamentari, dei dirigenti, abbiamo carichi istituzionali - ha aggiunto - ma prima di tutto noi siamo militanti di una forza politica».

Tajani ha quindi rivolto un appello diretto alla classe dirigente e alla base del partito, richiamando il mandato ricevuto alla guida degli azzurri: «Mi avete scelto come vostro segretario, mi avete votato prima al consiglio nazionale e poi al congresso - ha concluso -, voglio lanciare un appello a tutti voi a profondere il massimo impegno soprattutto per cercare di raccogliere consensi all'esterno, consapevoli che il peggiore di noi è il migliore dei nostri avversari».

La scelta di Milano per l'iniziativa non è casuale. Tajani ha sottolineato il legame storico e politico della città con Forza Italia e con il suo fondatore, Silvio Berlusconi: «Milano è la città dove vivono gli eredi di Silvio Berlusconi, che voglio ringraziare per il contributo affettuoso e prezioso di idee, di suggerimenti e di proposte», ha dichiarato.

«Abbiamo scelto Milano per questo evento perché è la capitale economica del paese, una grande capitale economica europea - ha aggiunto -. Milano è la città che fornisce più innovazione, per permettere al Paese di competere. Milano per noi di Forza Italia rappresenta il cuore e la storia del nostro movimento, Milano è la città dove è nata Forza Italia, la città dove è nato Silvio Berlusconi».