Si è presentato questa mattina alla polizia locale di Sassari il motociclista che domenica notte ha investito e ucciso Massimo Oggiano, di 54 anni, in via Rockefeller, per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente. L'uomo, un sassarese di 58 anni, si è costituito martedì 13 ottobre, accompagnato dai suoi avvocati Alessandra Rosa e Paolo Spano.

Al momento non è in stato di arresto. Il pubblico ministero titolare dell'inchiesta è Gianni Caria. Il motociclista non si è sottoposto a interrogatorio, ma ha riferito agli agenti di essere stato preso dal panico dopo essersi reso conto che il pedone era morto.

L'incidente si era verificato poco dopo le 21 di domenica, mentre Oggiano attraversava la strada sulle strisce pedonali, nei pressi della caserma dei carabinieri. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la moto sarebbe arrivata a velocità molto elevata. Dopo l'impatto, il conducente era caduto sull'asfalto, per poi risalire in sella e dirigersi verso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove era stato rintracciato dagli agenti.