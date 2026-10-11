La famiglia di Marcello Fini ha annunciato i funerali del 32enne sassarese, ritrovato senza vita nelle acque di Stintino dopo essere scomparso in mare. L'ultimo saluto sarà celebrato oggi, domenica 11 ottobre, nella chiesa di Sant'Orsola, a Sassari. La notizia della scomparsa del giovane aveva profondamente colpito la comunità sassarese, dopo le ore di apprensione e le ricerche concluse con il tragico ritrovamento del corpo.

Il dramma

Fini era scomparso nella mattinata di venerdì 9 ottobre, dopo essere scivolato dalla scogliera in località Scoglietti, lungo la costa di Stintino. L'allarme era scattato poco prima delle 9:30, quando due turisti tedeschi avevano notato un uomo in difficoltà tra le onde, a breve distanza dalla riva, prima di vederlo sparire in mare.

Le segnalazioni avevano immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Capitaneria di porto di Porto Torres. Alle ricerche avevano preso parte una motovedetta, i sommozzatori e due elicotteri: uno dei Vigili del fuoco e uno della Guardia costiera, decollato dalla base di Decimomannu.

Le operazioni si erano rivelate particolarmente complesse a causa delle difficili condizioni meteo-marine e della conformazione rocciosa del litorale. Dopo ore di perlustrazioni, il corpo del giovane era stato individuato in una cala poco distante dal punto in cui era stato visto scomparire tra i flutti. L'identificazione era stata agevolata anche dall'auto di Fini, lasciata parcheggiata nelle vicinanze.

La morte di Marcello Fini ha suscitato profondo dolore anche tra i colleghi della Mondialpol, l'istituto di vigilanza presso cui lavorava. Oggi, nella chiesa di Sant'Orsola, Sassari si prepara a dare l'ultimo saluto al 32enne, scomparso in circostanze tragiche durante una mattinata che si è trasformata in una drammatica operazione di ricerca lungo la costa del nord Sardegna.