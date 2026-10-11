Sono in corso a Urzulei le operazioni per soccorrere uno speleologo rimasto intrappolato all’interno di una grotta, a circa dieci metri di profondità.

Durante l’esplorazione, una frana di terra, pietre e massi lo avrebbe bloccato, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Al momento non si hanno informazioni certe sulle sue condizioni.

Sul posto è mobilitato il Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, con una squadra composta da una trentina di tecnici, tra cui medici e specialisti nelle operazioni di disostruzione.

Alle attività partecipano anche l’elisoccorso regionale e i vigili del fuoco.