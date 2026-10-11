Cagliari e Juventus pareggiano 1-1 all'Unipol Domus nel posticipo domenicale. Una partita vissuta intensamente che ha visto il Cagliari andare in vantaggio con Maldini al 20' e la Juve pareggiare a 10' dalla fine con Kolo Muani. Tensione a fine partita tra i due allenatori Spalletti e Pisacane, entrambi espulsi.

Nel primo tempo la partita l'ha fatta la Juventus, ma il gol l'ha appunto trovato il Cagliari con Maldini al 20' su assist di Mendy. Tutto sommato, comunque, il predominio territoriale bianconero non è sfociato in grandi occasioni, tanto che Caprile è stato inoperoso; al contrario di Vicario che, oltre al gol subito, ha dovuto deviare un tiro di Winks sopra la traversa.

Nella ripresa Spalletti mette subito dentro Alajbegovic e Zhegrova, ma la musica non cambia, almeno all'inizio: i bianconeri fanno la partita ma le conclusioni non sono mai pericolose e Caprile è comunque sempre attento. Il Cagliari però, complici anche i cambi e la stanchezza, perde lucidità e comincia a subire il ritorno della Juventus, soprattutto nel finale. Ed è qui che i ragazzi di Pisacane cedono anche se non del tutto: prima Kolo Muani pareggia al 10' dalla fine, poi lo stesso attaccante francese ex Psg si divora il gol del sorpasso con la stessa azione che lo ha visto andare in gol in precedenza. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia più.