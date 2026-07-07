Viaggiavano da Sassari verso Alghero quando sono stati fermati dalla Polizia di Stato. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di circa 120 grammi di eroina e all’arresto di due uomini, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione è stata condotta nella giornata di sabato scorso, 4 luglio, dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati.

Nel primo pomeriggio i poliziotti hanno notato un’auto proveniente da Sassari e diretta ad Alghero che percorreva a velocità sostenuta la località Galboneddu. A bordo viaggiavano due uomini, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, anche in materia di stupefacenti.

Insospettiti dalla condotta di guida, gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per procedere ai controlli. La perquisizione personale e del mezzo ha consentito di trovare, sempre come riferito dalla Polizia, nascosto nella tasca dei pantaloni di uno degli occupanti, un calzino contenente dieci ovuli e un ulteriore involucro di carta.

Gli accertamenti eseguiti dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di eroina, per un peso complessivo di circa 120 grammi, sostanza che è stata immediatamente sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.