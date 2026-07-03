Prendono il via oggi, venerdì 3 luglio, i nuovi collegamenti aerei annunciati nei mesi scorsi da Aeroitalia per rafforzare la mobilità in Sardegna. La compagnia ha avviato i voli tra Cagliari, Alghero e Olbia, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, programmate fino al 31 agosto.

Da domani, sabato 4 luglio, entrerà inoltre in funzione il collegamento diretto tra Cagliari e Lamezia Terme, che sarà operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato, offrendo un'opzione senza scali per raggiungere la Calabria.

Collegamenti interni

Per quanto riguarda i collegamenti interni, il volo da Alghero decolla alle 12.10 e arriva a Cagliari alle 12.40, mentre il rientro è previsto alle 15.40 con atterraggio alle 16.10. Sulla tratta con Olbia, invece, la partenza dal capoluogo è fissata alle 13.20 con arrivo alle 13.50; il volo di ritorno lascia il Costa Smeralda alle 14.30 e raggiunge Cagliari alle 15. Gli orari scelti, tuttavia, non consentono di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata.

I collegamenti saranno effettuati con aeromobili ATR 72 da 68 posti. Sulla rotta per Lamezia Terme, il decollo da Cagliari è previsto alle 11.20 con arrivo alle 12.35, mentre il volo di rientro partirà alle 13.20 e atterrerà nel capoluogo sardo alle 14.35.

Tra le novità introdotte dalla compagnia c'è anche l'accesso gratuito al Fast Track negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero per tutti i passeggeri dei voli interni. Il servizio, attivato in accordo con la Regione Sardegna e con le società di gestione degli scali, permetterà di utilizzare un percorso dedicato ai controlli di sicurezza, riducendo i tempi di attesa prima dell'imbarco.

I biglietti sono già disponibili attraverso il sito di Aeroitalia e nelle agenzie di viaggio. Le tariffe promozionali partono da 34,99 euro a tratta per i collegamenti tra Cagliari e gli aeroporti di Olbia e Alghero, con prezzi variabili in base alla data di partenza.