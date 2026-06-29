Una serata di violenza ha scosso il piccolo centro di Olmedo, nel nord Sardegna. Un ragazzo di 26 anni è stato colpito con cinque coltellate alla schiena ieri sera e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero.

I fatti sono avvenuti intorno alle 20 in via Eleonora d'Arborea, nei pressi del ristobar Desideria. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione.

Sul posto sono intervenuti I carabinieri della Compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.