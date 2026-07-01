È stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si preparava ad assumere eroina all’interno del camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti, durante il proprio turno di lavoro.

È accaduto questa mattina ad Alghero, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un autocarro aziendale adibito alla raccolta porta a porta, fermo per diverso tempo nei pressi di un passo carrabile. Il conducente, sempre secondo quanto riferito dalla Polizia, si trovava all’interno dell’abitacolo con un atteggiamento ritenuto sospetto, senza svolgere alcuna attività lavorativa.

Quando gli agenti si sono avvicinati per il controllo, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di una fialetta contenente un liquido giallastro, versandone il contenuto sul tappetino del mezzo.

Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Scientifica, che ha eseguito i rilievi tecnici. Il successivo Narcotest ha confermato, secondo gli investigatori, che si trattava di eroina. All’interno del veicolo sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una siringa pronta all’uso, un laccio emostatico e un accendino.

Gli accertamenti successivi, effettuati anche con il supporto della dirigenza della società che gestisce il servizio di igiene urbana, avrebbero permesso di accertare che il dipendente si era allontanato senza autorizzazione dal settore territoriale assegnato, interrompendo il servizio per motivi personali legati, secondo l’accusa, al consumo di sostanze stupefacenti.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito, quindi segnalato alla Prefettura di Sassari, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, quale assuntore di sostanze stupefacenti, e denunciato all’Autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.