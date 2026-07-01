Una notte difficile per molti residenti e attività commerciali di Alghero, alle prese con continui sbalzi di corrente che si sono verificati tra la serata di ieri e le prime ore di oggi.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 20:45, quando in diverse zone della città l’energia elettrica ha iniziato ad andare e venire. Una situazione che si è ripetuta verso le 23 e ancora più volte nel corso della notte, causando non pochi disagi.

A risentirne sono state anche le attività di ristorazione, costrette a lavorare tra improvvise interruzioni dell’alimentazione elettrica. "Come è possibile continuare così? Senza corrente da 20 minuti. Come lavoro?" ha scritto una ristoratrice denuncia il fatto sui social.

Disagi anche nelle abitazioni. Con le temperature elevate di questi giorni, i ripetuti distacchi dell’energia hanno provocato lo spegnimento dei condizionatori, rendendo particolarmente difficile affrontare il caldo durante la notte.

Le segnalazioni si sono moltiplicate anche sui social. Nel gruppo Facebook dedicato ad Alghero, numerosi cittadini hanno raccontato di aver vissuto la stessa situazione, lasciando intendere che i disservizi abbiano interessato diverse zone della città.