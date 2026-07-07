Tragedia questa mattina a Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, dove un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato colto da un malore.

Secondo le prime informazioni, il piccolo, di nazionalità norvegese, si trovava all’interno di un residence, nei pressi della spiaggia La Licciola, quando avrebbe accusato un improvviso malessere.

Il medico presente nella struttura ricettiva è intervenuto immediatamente, tentando a lungo le manovre di rianimazione. Sul posto sono arrivati anche l’elisoccorso e il personale del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.