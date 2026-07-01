Comincia oggi, mercoledì 1° luglio 2026, l’avvio del nuovo volo diretto Wizz Air tra l’aeroporto di Alghero e Venezia, che sarà operativo fino al prossimo 4 settembre, per tre volte a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Il collegamento offrirà ai passeggeri un accesso diretto a Venezia, uno dei principali poli turistici e culturali italiani, oltre che a un importante hub internazionale grazie alla base operativa Wizz Air presso l’aeroporto Marco Polo. Da lì sarà possibile proseguire verso numerose destinazioni europee servite dal vettore.

Con questa nuova attivazione, salgono a 11 le destinazioni complessive operate da Wizz Air dal Nord Sardegna durante la stagione estiva 2026: otto dallo scalo di Alghero e tre da Olbia.

I collegamenti da Alghero

Nel dettaglio, dalla base algherese la compagnia opererà su:

Budapest (5 frequenze settimanali)

Bucarest (tutti i giorni tranne martedì)

Sofia (in aumento a 5 frequenze settimanali da luglio)

Belgrado (3 frequenze settimanali)

Varsavia Modlin (3 frequenze settimanali)

Tirana (2 frequenze settimanali)

Venezia (3 frequenze settimanali)

Skopje (2 frequenze settimanali, in avvio dal 18 luglio)

I collegamenti da Olbia

Dallo scalo gallurese, invece, Wizz Air opererà verso:

Milano Malpensa (fino a 11 frequenze settimanali)

Roma Ciampino (collegamento giornaliero)

Varsavia Chopin (3 frequenze settimanali)

Nel complesso, la compagnia metterà a disposizione oltre 439mila posti nella stagione estiva 2026 nel Nord Sardegna, con una crescita significativa dell’offerta soprattutto su Alghero (+253% rispetto all’estate precedente).

"L’avvio del collegamento con Venezia amplia ulteriormente le opportunità di mobilità rafforzando i collegamenti con il mercato nazionale e creando al tempo stesso nuove possibilità di accesso al network internazionale di Wizz Air", dichiara Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti del Nord Sardegna.

"L’avvio del nuovo collegamento tra Alghero e Venezia conferma l’estrema importanza della Sardegna nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia. A pochi giorni dal lancio della rotta per Tirana da Alghero, continuiamo a investire su un territorio dal forte potenziale turistico ed economico, offrendo ai passeggeri sardi più opportunità di viaggio a tariffe accessibili e contribuendo allo sviluppo della connettività dell’isola. I 439mila posti offerti complessivamente dal Nord Sardegna nell’estate 2026 rappresentano un investimento concreto nella mobilità del territorio e nella sua capacità di attrarre visitatori, generare nuove opportunità e rafforzare il legame della Sardegna con i principali mercati nazionali ed europei. Let’s WIZZ, Sardegna!", dichiara Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.