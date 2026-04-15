L'udienza di convalida del fermo per Nicola Sechi, 34enne di Nulvi, è programmata per domattina nel carcere di Bancali a Sassari. Sechi è accusato di aver aggredito suo padre con una pala alla periferia di Nulvi la scorsa domenica, causandogli lesioni alla testa.

Difeso dall'avvocata Elisabetta Udassi, Sechi comparirà davanti al giudice Sergio De Luca per rispondere delle accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, Sechi avrebbe danneggiato alcune piante nel giardino di casa del padre con una pala. Quando il padre si è avvicinato per capire cosa stesse succedendo, il figlio lo ha colpito ripetutamente alla testa prima di fuggire.

Il padre ferito è stato portato in ospedale a Sassari per ricevere le cure necessarie, mentre i medici hanno segnalato l'accaduto alle autorità.

I militari delle stazioni di Nulvi e Osilo hanno individuato e arrestato Sechi poco dopo l'aggressione. Dopo le procedure di rito in caserma e su disposizione della pm Maria Paola Asara, l'uomo è stato trasferito al carcere di Bancali.