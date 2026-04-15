Poste Italiane presenta il suo piano per l'installazione gratuita di colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli spazi pubblici concessi dalle autorità locali. L'iniziativa è stata presentata a Oristano presso la sede della Provincia, con la partecipazione del Presidente Paolo Pireddu, il sindaco di Villaurbana e numerosi sindaci dei piccoli comuni della zona.

Questo progetto si inserisce nell'ambito di "Polis", un'iniziativa di Poste Italiane volta a sostenere la mobilità sostenibile e a promuovere la coesione economica e sociale nei comuni con meno di 15mila abitanti. Fino a oggi, sono state installate 44 colonnine in 32 comuni della provincia di Oristano, offrendo un totale di 88 punti di ricarica accessibili ai cittadini.

Poste Italiane ha anche reso noti i risultati ottenuti grazie a "Polis" nella provincia di Oristano, con 74 uffici che offrono servizi come il passaporto elettronico e vari certificati, oltre a 59 sedi che hanno completato interventi di ristrutturazione.

Durante l'incontro, è stato presentato anche il Servizio di Tesoreria, che fornisce soluzioni digitali per la gestione di incassi e pagamenti a comuni ed enti locali. Inoltre, Poste Italiane ha reso disponibile un indirizzo e-mail dedicato (piccolicomuni@posteitaliane.it) per le amministrazioni locali interessate a richiedere l'installazione delle colonnine di ricarica senza alcun costo.