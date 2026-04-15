La fase di tempo instabile che ha caratterizzato gli ultimi giorni in Italia sta giungendo al termine. A partire da domani, ci attendiamo un deciso cambiamento verso condizioni più calde e soleggiate, con temperature che si prevede saranno superiori alla media di 6-7 gradi, quasi come un assaggio d'estate. Le parole di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, confermano queste previsioni e sottolineano l'importanza di rimanere vigili per gli ultimi fenomeni atmosferici residui.

"Assisteremo a piogge e temporali dal sapore tipicamente primaverile: fenomeni variabili, incerti, a tratti forti e subito dopo deboli". Da questo contesto intermedio e turbolento, a partire da giovedì, aggiunge Tedici, "passeremo rapidamente a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. I termometri subiranno un'impennata clamorosa: entro venerdì le temperature massime aumenteranno addirittura di 10 gradi. Registreremo valori termici ben al di sopra della media del periodo, assestandoci sui 6-7°C oltre la norma di aprile. Almeno fino al weekend, la sensazione diffusa sarà quella di trovarsi a fine maggio o inizio giugno, regalandoci un clima decisamente molto gradevole da Nord a Sud".

Unica, potenziale minaccia del fine settimana potrebbe essere la perturbazione in transito tra Germania e Polonia, che potrebbe raggiungere il nostro Paese portando instabilità nel Triveneto e sull'Appennino settentrionale da sabato sera a domenica pomeriggio. Tuttavia, si prevedono solo brevi rovesci isolati.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 15 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sui settori meridionali e centrali, fra il pomeriggio e la sera; a seguire rapido e generale miglioramento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sulle coste occidentali e nell'area del Sulcis-Iglesiente.

Mari: molto mossi sulle coste occidentali, in prevalenza mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, più estesi sul centro-sud della regione, con deboli piovaschi e locali rovesci o temporali, specie sui rilievi centro-orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali, localmente moderati sulle coste al pomeriggio.

Mari: mossi a ovest dell'Isola, localmente molto mossi nel Sulcis-Iglesiente, poco mossi sui restanti settori.

Previsioni per la giornata di venerdì 17 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, con locali rovesci di pioggia o isolati temporali più probabili tra l'Ogliastra e Sarrabus-Gerrei.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi nel Sulcis e sulla costa nord-orientale.

Mari: poco mossi, localmente mossi nel Sulcis-Iglesiente ma con moto ondoso in rapida scaduta.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato e domenica trascorreranno con prevalenza di bel tempo ovunque, salvo irregolari addensamenti pomeridiani sui rilievi, che nella giornata di sabato potranno dar luogo a isolati piovaschi sulle zone meridionali della regione. Le temperature saranno stazionarie o in lieve e ulteriore aumento; i venti soffieranno deboli di direzione variabile con brezze lungo la costa, i mari risulteranno generalmente poco mossi.