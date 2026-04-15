Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, la Polizia di Stato di Sassari ha arrestato un uomo colto sul fatto mentre commetteva un furto.

La vicenda ha avuto inizio quando una donna ha temporaneamente lasciato la propria bicicletta elettrica, di valore superiore a mille euro, assicurata con una catena all'esterno dell'ufficio postale di via Brigata Sassari per effettuare un prelievo. Poco dopo, ha notato un uomo che cercava di rubare la bicicletta.

La donna ha deciso di seguire discretamente il ladro, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 e continuando a monitorare la posizione della bicicletta tramite un dispositivo GPS nascosto, senza che il ladro se ne accorgesse. Le Volanti sono intervenute prontamente, grazie alle informazioni dettagliate fornite dalla vittima, e sono riuscite a rintracciare l'uomo in breve tempo. Quest'ultimo, già denunciato qualche ora prima per un'altra infrazione, è stato arrestato sul posto per furto aggravato.

Dopo il processo immediato, l'arrestato è stato sottoposto all'obbligo di firma presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero.