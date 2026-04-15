Iglesias si prepara a diventare uno dei centri nevralgici dell’estate musicale italiana. La città ospiterà infatti, il prossimo 4 luglio, una delle tappe del Summer Festival di RDS 100% Grandi Successi, uno degli appuntamenti più seguiti del panorama radiofonico e live nazionale.

L’evento, che prevede un tour in più città italiane con la partecipazione di numerosi artisti, farà della Sardegna la tappa conclusiva del festival, trasformando Iglesias in un grande palcoscenico a cielo aperto.

A confermare l’ufficialità dell’iniziativa è stato il sindaco Mauro Usai, che ha sottolineato come il progetto sia il risultato di un lavoro avviato da tempo insieme all’assessora Carlotta Scema. “Quattro tappe in tutta Italia, dieci artisti e una grande visibilità nazionale. Iglesias è pronta ad accogliere il Summer Festival: il gran finale sarà in Sardegna”, ha dichiarato il primo cittadino.

Soddisfazione anche dal presidente del Consiglio comunale Matteo DeMartis, che ha evidenziato il peso dell’emittente nel panorama mediatico italiano: “RDS 100% Grandi Successi è tra le prime tre radio più ascoltate in Italia, con una storia quarantennale e un ruolo centrale nella musica italiana e internazionale. Anche nel 2026 Iglesias conferma la sua voglia di grandi successi”.

L’arrivo del festival rappresenta per la città non solo un grande evento musicale, ma anche un’importante occasione di promozione turistica e territoriale, con ricadute attese su accoglienza, attività commerciali e visibilità nazionale.