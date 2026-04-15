Arbatax rafforza il proprio presidio sul mare con l’arrivo della nuova vedetta costiera classe V.800, recentemente assegnata alla Sezione Operativa Navale. L’unità rientra nel più ampio piano strategico di ammodernamento e potenziamento della flotta navale avviato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di rendere ancora più efficiente il dispositivo aeronavale lungo le coste italiane.

Realizzata dal cantiere FB Design di Annone Brianza, la vedetta si distingue per dimensioni e prestazioni: lunga 16 metri e larga oltre 4, è equipaggiata con moderne strumentazioni di navigazione, comunicazione e scoperta. Il cuore tecnologico è rappresentato da due propulsori FPT a sei cilindri in linea di nuova generazione, capaci di sviluppare una potenza complessiva di 1.900 cavalli e di spingere l’unità fino a una velocità massima di 54 nodi, pari a circa 100 km/h.

Tra i punti di forza della V.800 spiccano l’eccellente tenuta del mare e l’elevata velocità operativa, caratteristiche fondamentali per interventi rapidi ed efficaci negli scenari complessi delle coste sarde. La nuova livrea, con banda longitudinale giallo-verde e il grifone stilizzato a prua, migliora inoltre la riconoscibilità dell’unità, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

Con questa nuova acquisizione, la Guardia di Finanza consolida la propria presenza istituzionale nel territorio ogliastrino, rafforzando il ruolo di “polizia del mare” previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Un passo avanti significativo anche in chiave internazionale, per la tutela delle frontiere marittime comunitarie e il contrasto alle attività illecite in mare.