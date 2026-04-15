Una coppia di turisti stranieri in vacanza in Sardegna è stata denunciata per abbandono di minore aver lasciato la loro bambina di appena sei mesi da sola in auto mentre facevano la spesa in un supermercato di Siniscola.

La vicenda ha generato momenti di forte tensione tra gli avventori del market e i genitori della piccola, subito dopo l’intervento dei soccorritori.

La neonata si trovava sul sedile posteriore del veicolo, con il finestrino leggermente aperto per consentire il passaggio dell’aria. Proprio da quella piccola apertura, un’altra bambina è riuscita a far passare il braccio, permettendo così ai presenti di aprire lo sportello e mettere in salvo la piccola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno identificato la coppia, in vacanza tra Ogliastra e Nuorese, procedendo alla denuncia.

L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale.

“La vita dei nostri piccoli non è mai un gioco. Quello che è successo nei giorni scorsi a Siniscola ci lascia senza parole. Come Sindaco, ma soprattutto come padre di famiglia, sento un brivido nel pensare al pericolo corso da quella bimba di soli 6 mesi - ha scritto sui social il primo cittadino di Siniscola, Gianluigi Farris - Lasciare un neonato in auto sotto il sole è un gesto che non ha scuse. Non esistono ‘spese veloci’ che valgano il rischio di una tragedia. Voglio dire grazie di cuore a chi è intervenuto: alla prontezza dei cittadini e del personale del market. Al coraggio della piccola che, con un gesto incredibile, ha aiutato i soccorsi. Alle nostre Forze dell’ordine e ai sanitari del 118. Siniscola è una comunità che protegge i suoi figli. La rabbia per l’irresponsabilità è tanta, ma lasciamo che siano le autorità a fare il loro corso. Noi restiamo umani, restiamo attenti e restiamo uniti per la sicurezza di ogni bambino che attraversa la nostra Baronìa”.