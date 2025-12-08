Intervento di soccorso questa mattina nell’agro di Benetutti, dove la squadra dei Vigili del Fuoco di Bono è stata impegnata nel recupero di un cane caduto in un pozzo.

Il segugio era precipitato all’interno della cavità profonda circa sei metri. I vigili del fuoco, specializzati nelle tecniche SAF (speleo-alpino-fluviali), sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo in superficie in sicurezza.

Il cane è stato recuperato senza ulteriori conseguenze e si trova in buone condizioni. Le operazioni si sono concluse a fine mattinata.