La Sardegna si prepara a salutare il 2025 con una lunga notte di musica, spettacolo e piazze in festa. Dal nord al sud dell’Isola, le varie città sarde hanno costruito cartelloni capaci di richiamare migliaia di persone, trasformando il Capodanno in un grande evento diffuso che unisce concerti, dj set, appuntamenti culturali e iniziative per famiglie. Dai grandi nomi della musica italiana, come Fedez, Mengoni, J-Ax, Max Pezzali e Gabry Ponte, fino ai talenti emergenti della scena locale, ogni città propone il proprio stile e la propria identità, dando vita a un mosaico di celebrazioni che coinvolgerà l’intero territorio.

CAGLIARI

Il Capodanno nel capoluogo sarà un evento diffuso tra più piazze e quartieri, con appuntamenti dal 30 dicembre al 1° gennaio. La notte di San Silvestro il palco principale sarà in piazza Yenne, con il concerto di Giusy Ferreri, insieme alla giovane vincitrice di X Factor Mimì Caruso, a Myss Keta e alla cagliaritana Luvi!. Il dj set conclusivo animerà la piazza fino all’1.45.

In piazza San Giacomo spazio al rap con gli emergenti locali e il live di Sgribaz, mentre al Bastione Santa Croce si alterneranno i dj JFK e Aste. Il 30 dicembre apertura con “Croccante” al Bastione e lo spettacolo Lucido Sottile in San Giacomo.

Il 1° gennaio concerto pomeridiano di Riccardo Mannai al Bastione Santa Croce e jazz/blues in San Giacomo con il Jazzino.

SASSARI

Il concertone si terrà in piazzale Segni, dove Max Pezzali accompagnerà il pubblico fino al 2026. Il countdown sarà guidato da Laura Calvia e Daniele Coni, seguiti dai dj Sergione e Gabry Dj. L’amministrazione ha predisposto servizi, aree ristoro e misura organizzative dedicate per gestire l’afflusso di migliaia di persone.

OLBIA

Capodanno in grande stile con Marco Mengoni ad aprire la serata del 31 dicembre e Lazza sul palco dopo la mezzanotte. Dopo oltre vent’anni il Molo Brin non sarà più il cuore pulsante dei festeggiamenti di fine anno: tutto trasferito al Molo 1 Bis di viale Isola Bianca.

ALGHERO

Tre serate al Piazzale della Pace celebreranno il trentennale del Cap d’Any. Il 29 dicembre è in programma il concerto di Raf. Il 30 dicembre il live di Kid Yugi e Low-Red. Quindi il 31 dicembre il grande spettacolo di Gabry Ponte subito dopo la mezzanotte.

CASTELSARDO

Ai piedi del Castello dei Doria andrà in scena il grande concerto di J-Ax. L’artista accompagnerà il pubblico fino al countdown di mezzanotte, mentre il Comune annuncerà a breve il secondo nome che completerà il programma ufficiale.

ORISTANO

Piazza Roma sarà il cuore del concertone con Fedez, protagonista di uno show gratuito che ripercorrerà i suoi successi fino alla mezzanotte.

ASSEMINI

Il 28 dicembre allo stadio Santa Lucia torna “Aspettiamo Capodanno”, con Ghali come super ospite. I cancelli apriranno alle 20:30 e saranno disponibili 5.000 posti gratuiti, con prenotazione tramite Eventbrite.

IGLESIAS

Piazza Sella ospiterà il concerto di Mannarino, preceduto dagli Streetsmart e dal dj set di Lucente. Una notte di musica e festa collettiva pensata per trasformare il centro città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

NUORO

La città festeggerà il Capodanno con Emis Killa, protagonista del concertone nell’area dei campi neri di Sa Terra Mala, nuova location scelta per garantire sicurezza e ampia capienza. L’evento del 31 dicembre sarà arricchito da dj set, ballerine e una serata a tema “Notti Magiche” anni ’90, con ingresso gratuito. Appuntamenti anche il 29 e 30 dicembre con cabaret e gruppi locali.

ARZACHENA

Sarà Achille Lauro il protagonista del Capodanno arzachenese. Il concerto si terrà il 31 dicembre dalle 20:00 allo stadio Biagio Pirina, con ingresso gratuito.

SANT’ANTIOCO

Il Capodanno 2026 dell’isola di Sant’Antioco avrà come protagonisti Elio e le Storie Tese, storica band italiana che promette uno spettacolo all’insegna dell’ironia, della tecnica musicale e dell’energia che li ha resi celebri negli anni ’90 e oltre.

TORTOLÌ

In piazza Rinascita, il 31 dicembre, arriveranno Benji & Fede, reduci dalla reunion del 2024 e forti di una carriera costellata da dischi di platino, singoli di successo e un ritorno live accolto da sold out in tutta Italia.

DORGALI

L’arena eventi Mes’Austu ospiterà il concertone con BigMama, rapper e cantautrice tra le voci più originali della scena italiana contemporanea. L’evento, che può accogliere circa 3.000 spettatori, proporrà una serata con un forte impianto musicale e visivo, arricchita da un format anni ’90 e da un dj set che proseguirà fino a notte fonda.