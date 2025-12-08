Ha sfondato un muretto a secco e, dopo essere uscita di strada, ha terminato la sua corsa ribaltata in un campo sottostante. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla SP129 bis, nel territorio di Sindia, dove è intervenuta la squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer.

A bordo del veicolo, un Discovery, c’erano due persone: entrambe sono uscite praticamente illese, riportando solo un grande spavento. I sanitari del 118 le hanno assistite sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dell’auto. Presenti sul posto due ambulanze: l’India di Macomer e la Mike di Bosa.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.