Due giorni di grande musica al Palazzo dei Congressi della Fiera di Cagliari riportano al pubblico le melodie dei tempi di Amedeo Nazzari, all’interno del contenitore fieristico dedicato alle esposizioni natalizie.

Oggi, lunedì 8 dicembre, alle ore 17 il pubblico ha potuto assistere al primo dei due attesissimi eventi organizzati da Isolarte, grazie al sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari. Il secondo appuntamento è in programma domenica 14 dicembre, sempre alle ore 17, per continuare ad allietare le festività di cittadini e visitatori provenienti da tutta l’Isola e non solo.

La protagonista di oggi è stata la grande Iva Zanicchi, tornata a Cagliari dopo 50 anni di assenza.

Accompagnata da Daniele Ronda alla chitarra e Sandro Allario al pianoforte, la cantante ha regalato una performance che ha attraversato tutte le tappe della sua lunga e illustre carriera.

È stato un viaggio musicale attraverso le diverse sfumature dell’arte: dalla musica melodica (anche impegnata) al pop, fino alle canzoni dedicate ai più piccoli. Un’occasione unica per rivivere i successi che hanno reso Iva Zanicchi una delle voci più amate e riconoscibili della scena musicale italiana.

La sua voce, dotata di straordinario carisma e versatilità e appartenente al registro di contralto, ha saputo ancora una volta conquistare il pubblico. Sin dagli esordi è stata definita una delle personalità musicali più importanti, accostata a stelle immortali come Mina, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Orietta Berti.

Soprannominata l’Aquila di Ligonchio, la Zanicchi è stata paragonata all’indimenticabile Amália Rodrigues e ha fatto parte del prestigioso quintetto delle grandi voci femminili italiane degli anni ’60 e ’70. Ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dal Madison Square Garden di New York all’Olympia di Parigi, lasciando il segno con le sue interpretazioni intense e coinvolgenti.

Con undici partecipazioni al Festival di Sanremo, è una delle regine indiscusse della manifestazione, vinta per ben tre volte (nel 1967, 1969 e 1974): un record che l’ha consacrata come la cantante donna più premiata nella storia del festival.

Tra i suoi numerosi successi, Iva Zanicchi ha collaborato con alcuni dei più grandi autori e compositori italiani, come Cristiano Malgioglio, Franco Califano, Lucio Battisti e Paolo Conte, solo per citarne alcuni.

La sua musica ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo, facendo di lei una delle personalità più influenti della musica italiana.

La cantante è adesso impegnata in tv con "Io Canto Family" in qualità di coach, dopo i recenti successi, sempre sul piccolo schermo, a Io Canto Generation la scorsa stagione e ancora prima L’isola dei famosi nel 2021, Ballando con le stelle nel 2022 e Il cantante mascherato nel 2023, entrambi format di grande seguito condotti da Milly Carlucci.