“Le prossime dimissioni dell'Assessore alla Sanità della Giunta Todde confermano la mia precedente analisi: quello che viene definito ‘campo largo’ è, nei fatti, un ‘campo minato’, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”. A dirlo è Salvatore Sasso Deidda, deputato Fdi e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.

L’onorevole commenta le parole dell’assessore regionale Armando Bartolazzi, che rompe il silenzio e, in un’intervista a L’Unione Sarda oggi in edicola sgancia una vera e propria bomba politica: la sua esperienza in Sardegna è agli sgoccioli.

“La crisi – sostiene Deidda - non è frutto di ingerenze esterne, ma di profonde tensioni interne tra M5S e PD, dimostrando l'inconciliabilità delle loro visioni. La dialettica politica dimostra che l'unica ‘unità’ è la spartizione del potere, come ammesso dall'ex Assessore stesso”.