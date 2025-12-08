È stata soccorsa nella sua abitazione a Muravera e trasportata al Centro ustionanti di Sassari in codice rosso con bruciature al torace e al volto. Le condizioni di una donna di 43 anni sono gravi. Da quanto si apprende sarebbe stata investita da una fiammata di ritorno.

L'ipotesi è che stesse provando ad accendere il caminetto con del liquido infiammabile o alcol. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso partito da Olbia, che ha trasportato la donna ustionata nel centro specializzato di Sassari.