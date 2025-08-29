Cambio di dirigenti al Comune di Alghero. Come già annunciato, il segretario comunale, il dott. Antonio Ara, si appresta a lasciare la carica nell'amministrazione algherese per trasferirsi al Comune di Oristano a partire dalla prossima settimana. Durante la riunione di oggi, venerdì 29 agosto, del Consiglio comunale sono stati presi diversi provvedimenti importanti e sono stati rivolti saluti al sindaco e agli Assessori.

"Desidero ringraziare il dott. Ara per la proficua collaborazione e serietà con cui ha accompagnato questo primo anno di mandato - ha dichiarato il sindaco, Raimondo Cacciotto-. A nome mio e di tutta l’Amministrazione intendo esprimere al segretario i migliori auguri per il nuovo incarico e il proseguimento della sua carriera".

Il segretario ha iniziato a lavorare presso il Comune di Alghero nel mese di luglio del 2023, dopo aver ricoperto la stessa posizione nella segreteria congiunta dei comuni di Ozieri e Ittireddu e nell'Unione di Comuni del Meilogu.

"Sono stati due anni intensi e di crescita professionale in una delle città più importanti della Sardegna - ha commentato il dott. Antonio Ara -. Ringrazio tutti i dipendenti per la fattiva collaborazione e la dedizione con cui lavorano ogni giorno a servizio dei cittadini, e vorrei che questo ringraziamento arrivasse a ciascuno di loro, non potendolo fare personalmente".

Il sindaco Raimondo Cacciotto si appresta ad avviare le procedure per la selezione del nuovo segretario generale, "Ringrazio tutti i dispensatori di consigli, che ascolto peraltro sempre volentieri - afferma - rassicuro sul fatto che so perfettamente cosa devo fare per assicurare la trasparenza e la buona efficienza dell’Amministrazione".