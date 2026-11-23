Alghero si stringe attorno alla famiglia di Filippo Dettori, il bambino scomparso nelle scorse ore all'età di appena 9 anni. La notizia ha suscitato dolore e commozione nella comunità algherese, dove familiari, amici e conoscenti si sono uniti al cordoglio per una perdita così prematura.

A dare il triste annuncio sono stati i familiari, Cristina, Davide, Bianca e Armando, insieme ai nonni, agli zii e ai cugini. Nel necrologio, accanto al dolore per la scomparsa, emerge il ricordo di un bambino capace di portare gioia e luce nella quotidianità delle persone che gli erano vicine.

Un pensiero particolare è stato rivolto al personale sanitario che ha accompagnato Filippo durante il suo percorso di cura. La famiglia ha voluto ringraziare medici e infermieri dei reparti di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli, del Microcitemico e delle Cure Palliative, riconoscendo la professionalità, l'assistenza e la vicinanza dimostrate nei momenti più difficili.

I familiari hanno inoltre espresso una precisa volontà in occasione dell'ultimo saluto: niente fiori, ma opere di bene. Chi desidera ricordare Filippo con un gesto concreto potrà effettuare una donazione a favore di AGOP (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica) e ASTAFOS (Associazione Sarda Tutela Assistenza Fanciulli Oncoematologici Sardi), indicando nella causale "Donazione in ricordo di Filippo".

I funerali saranno celebrati domani, martedì 24 novembre, alle 10:30, nella parrocchia del Santissimo Nome di Gesù ad Alghero. La famiglia ha comunicato che le visite in abitazione sono dispensate.

Resta il messaggio affidato dai familiari al necrologio, un ultimo pensiero dedicato al bambino e alla gioia che sapeva trasmettere: "Ricorderemo per sempre la tua gioia, la tua vivacità e il modo in cui sapevi illuminare le giornate di chi ti stava accanto. Ci mancherai infinitamente, ma il tuo ricordo continuerà a vivere in noi".