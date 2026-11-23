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Dieci nuovi operatori socio-sanitari entrano in servizio alla Asl Ogliastra grazie ai Cantieri occupazionali sperimentali promossi dalla Regione per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate. I contratti, della durata di otto mesi, sono stati firmati questa mattina nella sede aziendale di via Piscinas, a Lanusei.
Sette Oss saranno destinati ai reparti dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, mentre gli altri tre saranno impiegati in altrettanti servizi della sanità territoriale.
Il progetto nasce su iniziativa dell'assessorato regionale del Lavoro, in collaborazione con quello della Sanità. «Accogliamo con grande soddisfazione questa iniziativa della Giunta regionale – afferma Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra – grazie a progetti come questo, persone formate professionalmente e in cerca di occupazione trovano spazio nel mondo del lavoro».
Un intervento che, oltre a offrire nuove opportunità occupazionali, punta a rafforzare i servizi sanitari del territorio. «L’avvio dei Cantieri occupazionali rappresenta un’importante opportunità per il nostro territorio - sottolinea Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl Ogliastra - perché mette in relazione due dimensioni fondamentali del benessere delle comunità: il diritto al lavoro e il diritto alla salute».
Urrai evidenzia inoltre il valore dell'integrazione sociosanitaria: «Il sistema di cura, infatti, non si costruisce soltanto attraverso strutture e prestazioni, ma soprattutto attraverso le persone, le competenze e la capacità di lavorare insieme per rispondere ai bisogni delle comunità».