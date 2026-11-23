Tre arresti in due giorni tra Sestu e Monserrato, nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia sul territorio durante il fine settimana. Gli interventi hanno riguardato un episodio di violenza durante una lite familiare, un controllo stradale degenerato in una colluttazione con i militari e l'aggravamento di una misura cautelare nei confronti di un uomo già sottoposto a precise restrizioni.

Il primo intervento è avvenuto nelle prime ore di sabato 21 novembre, intorno alle 2, a Sestu. I militari della Sezione Radiomobile sono stati chiamati a intervenire dopo una segnalazione relativa a una lite in famiglia. Durante le operazioni, un uomo di 45 anni residente nel paese avrebbe reagito con violenza al controllo, colpendo i carabinieri con calci e spintoni nel tentativo di sottrarsi all'intervento.

Bloccato e arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Un secondo episodio si è verificato nella notte successiva, domenica 22 novembre, sempre a Sestu. Intorno alle 3:30 i carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 33enne durante un posto di controllo in via Salvemini. Anche in questo caso l'uomo avrebbe opposto una violenta resistenza nei confronti dei militari, facendo scattare l'arresto.

La successiva perquisizione avrebbe permesso di trovare in suo possesso 2,5 grammi di marijuana. Per questo motivo è stato anche segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti. Dopo gli adempimenti di rito, il 33enne è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Il terzo arresto è stato eseguito nella mattinata di sabato a Monserrato e riguarda un uomo di 72 anni. I carabinieri della Stazione locale lo hanno rintracciato in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, che ha disposto l'aggravamento della misura cautelare precedentemente applicata.

L'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e all'obbligo di dimora nel Comune di Assemini. Il provvedimento più restrittivo è arrivato dopo una serie di violazioni delle prescrizioni, documentate dai militari e segnalate all'autorità giudiziaria. Le reiterate inosservanze erano già culminate in un precedente arresto in flagranza.

Al termine delle operazioni, il 72enne è stato trasferito nella Casa circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.