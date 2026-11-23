Si chiude con un nuovo pronunciamento a favore di Vittorio Sgarbi, almeno sul piano giudiziario, uno dei capitoli più delicati della vicenda familiare che lo vede contrapposto alla figlia Evelina. Il Tribunale civile di Roma ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla donna per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, ritenendo che non sussistano i presupposti per limitare la sua autonomia decisionale. La decisione arriva dopo un articolato percorso di accertamenti medici e giudiziari, che ha riguardato anche la capacità del critico d'arte di contrarre matrimonio e disporre del proprio patrimonio attraverso un testamento.

A rendere nota la decisione è stato il professor avvocato Ugo Ruffolo, legale di Sgarbi, attraverso un comunicato condiviso dallo stesso critico d'arte sui social. Si tratta di un nuovo passaggio favorevole a Vittorio, dopo che già il 22 dicembre 2025 il medesimo giudice aveva respinto la richiesta relativa alla gestione ordinaria della persona, della salute e del patrimonio.

In quella prima fase, tuttavia, il Tribunale aveva disposto ulteriori verifiche per stabilire se Sgarbi fosse effettivamente in grado di assumere decisioni di particolare rilevanza, soprattutto in relazione ai cosiddetti diritti personalissimi. Tra questi, la capacità di sposarsi e quella di redigere un testamento.

La perizia dopo la malattia e il ricovero

Il procedimento ha richiesto ulteriori approfondimenti dopo il grave problema polmonare che ha colpito Sgarbi e il conseguente lungo ricovero ospedaliero. La consulenza tecnica disposta dal giudice è stata quindi integrata con una nuova valutazione delle condizioni psicofisiche del critico d'arte.

Anche il supplemento di perizia, secondo quanto riferito dal suo legale, ha confermato la conservazione delle capacità necessarie per compiere autonomamente le proprie scelte, comprese quelle relative al matrimonio e alle disposizioni testamentarie.

Nelle motivazioni del provvedimento, il giudice ha evidenziato che «nel caso in esame le risultanze peritali evidenziano un significativo recupero delle condizioni psicofisiche del beneficiando e, soprattutto, la conservazione delle capacità di comprensione, valutazione critica e autodeterminazione anche in relazione a decisioni di particolare complessità».

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda proprio la possibilità di contrarre matrimonio e di disporre del proprio testamento. La consulente avrebbe escluso elementi capaci di compromettere la libertà e l'autenticità della volontà di Sgarbi, riconoscendogli la capacità di comprendere il significato delle proprie decisioni e le relative conseguenze.

Il Tribunale: «Limitazione non giustificata dell'autonomia»

Un altro punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra le condizioni di salute e la capacità giuridica di una persona. Il giudice ha infatti chiarito che la gravità della malattia e la necessità di cure e assistenza non costituiscono, da sole, elementi sufficienti per giustificare la nomina di un amministratore di sostegno.

Nel provvedimento viene precisato che «la gravità della condizione sanitaria, pur indiscutibile, non può essere confusa con la sussistenza dei presupposti giuridici per l’apertura dell’amministrazione di sostegno».

La decisione sottolinea inoltre che il ricovero in terapia intensiva o semintensiva e la necessità di trattamenti complessi non comportano automaticamente una perdita della capacità di autodeterminazione. Occorre, invece, una valutazione individuale delle condizioni della persona e delle sue effettive necessità di protezione.

Da qui la conclusione del Tribunale: «l’apertura dell’amministrazione di sostegno si risolverebbe in una limitazione non giustificata dell’autonomia e della libertà di autodeterminazione della persona».

La reazione di Evelina: «È sconcertante, presenterò reclamo»

La decisione non ha però chiuso la vicenda. Evelina Sgarbi ha contestato il pronunciamento e ha già annunciato l'intenzione di impugnarlo, attraverso il proprio legale Lorenzo Iacobbi.

La figlia del critico d'arte ha espresso forte disappunto per la valutazione delle condizioni del padre, facendo riferimento anche alle sue recenti condizioni cliniche e ai ricoveri ospedalieri.

«Rimango scioccata rispetto alla decisione della giudice Paola Scorza, secondo la quale mio padre Vittorio Sgarbi – pur in letto di ospedale nelle condizioni in cui l’ho visto anche settimana scorsa — sarebbe in grado di badare a se stesso e ai propri interessi. È sconcertante! Ho già dato mandato al mio legale di fiducia Lorenzo Iacobbi di presentare reclamo verso questo decreto della giudice che va contro ogni logica, ogni verità e ogni buonsenso», ha dichiarato a Fanpage.