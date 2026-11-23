Un altro riconoscimento per la musica sarda, questa volta nel panorama rap nazionale. Low-Red, rapper originario di Sassari, ha conquistato il disco d'oro con “The Biggest Sblao”, l'album pubblicato nel settembre 2024 per EMI Records Italy/Universal Music Italia. La certificazione compare nelle classifiche FIMI della 47ª settimana del 2026, relativa al periodo dal 13 al 19 novembre, ed è stata ufficializzata nel database della Federazione industria musicale italiana.

Un risultato importante per l'artista sassarese, che negli ultimi anni ha costruito un percorso in costante crescita, riuscendo a portare la propria musica oltre i confini dell'Isola e a ritagliarsi uno spazio nella scena urban italiana.

Chi è Low-Red: da Sassari alla scena rap nazionale

Dietro il nome Low-Red c'è Mario Serra, classe 1998, nato e cresciuto a Sassari. Il suo avvicinamento alla cultura hip-hop comincia da giovanissimo, attraverso la breakdance, praticata fin dall'infanzia in una palestra cittadina. Da lì nasce l'interesse per la musica e per la scrittura, fino ai primi esperimenti con le rime durante l'adolescenza.

A 18 anni decide di trasferirsi a Londra, dove rimane per circa tre anni, continuando a lavorare alla propria musica e registrando i primi brani anche in una piccola postazione allestita nella propria camera. Un'esperienza che contribuisce a definire il suo stile e il suo immaginario musicale.

Il ritorno in Sardegna rappresenta una nuova fase. A Sassari consolida i rapporti con altri artisti isolani e contribuisce alla crescita di una scena rap locale sempre più riconoscibile, legandosi anche al collettivo Nuova Sardegna, nato spontaneamente attorno a un gruppo di giovani musicisti.

Tra i primi lavori figurano i progetti MARIO e MARIO II, oltre all'EP SUL RADAR, pubblicato nel 2022. La svolta arriva anche grazie all'attenzione del produttore Night Skinny, che lo seleziona per Players Club '23, progetto collettivo dedicato ad alcune delle nuove voci più interessanti del rap italiano.

“The Biggest Sblao”, il disco della consacrazione

Pubblicato nel settembre 2024, The Biggest Sblao rappresenta un passaggio significativo nella carriera di Low-Red. Il progetto coinvolge diversi protagonisti della scena urban, tra cui Papa V, Yung Snapp, Enny P, Astro, Nerissima Serpe e Rasty Kilo.

L'album segna anche un'evoluzione nella scrittura dell'artista: accanto alle sonorità trap più immediate trovano spazio brani introspettivi, racconti personali, atmosfere più cupe e canzoni d'amore. Tra i pezzi del progetto figurano GLUCOSIO, accompagnato da un videoclip, BAE/SLIME, TOP SECRET, MY GIRL e SUCCO DI VIPERE.

Nel 2025 il disco è stato arricchito dalla versione deluxe The Biggest Sblao Eva Eva Eva, mentre nello stesso periodo Low-Red ha collaborato con Don Joe e RRARI DAL TACCO in TAXI, con DrefGold in BLA O CAP e con MamboLosco nel brano HARDER.

Il nuovo capitolo con “Mario III”

Il percorso del rapper sassarese è proseguito anche nel 2026 con la pubblicazione di MARIO III, uscito il 20 febbraio. Un progetto che rappresenta un ulteriore passaggio nella sua maturazione artistica e che contiene anche una collaborazione con Guè, uno dei nomi di riferimento dell'hip-hop italiano.

Adesso arriva anche la certificazione d'oro per The Biggest Sblao: secondo le soglie FIMI in vigore nel 2026, il riconoscimento per un album corrisponde a oltre 25mila unità equivalenti, calcolate considerando vendite fisiche, download e streaming. Un riconoscimento importante nel percorso del giovane rapper, che festeggia sui social con una foto insieme ad amici e familiari davanti al grattacielo di piazza Castello: "Per la mia città, per la mia famiglia. Questo grattacielo lo abbiamo portato sui radar".