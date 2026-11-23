Jensen Huang torna al vertice di Nvidia. Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip ha votato all'unanimità il reintegro del cofondatore nei ruoli di presidente, amministratore delegato e membro del board, con effetto immediato. La decisione arriva appena 11 giorni dopo le sue dimissioni, legate alle notizie circolate su presunte relazioni extraconiugali.

Una delle donne coinvolte sarebbe sospettata dalle autorità statunitensi di spionaggio a favore della Cina. Un'accusa respinta da Pechino.

La società ha spiegato che la decisione è arrivata dopo una serie di incontri con Huang, al termine dei quali i consiglieri hanno espresso apprezzamento per la sua «sincerità e capacità di leadership».

L'annuncio del ritorno del cofondatore ha avuto immediate ripercussioni sui mercati: le azioni Nvidia hanno registrato un rialzo superiore al 25% nelle contrattazioni pre-market, secondo Reuters.