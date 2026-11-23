Oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Nuorese, l'Ogliastra e l'Alta Baronia. Le squadre del Comando provinciale sono impegnate soprattutto nella messa in sicurezza di alberi caduti o pericolanti, insegne divelte, pannelli fotovoltaici danneggiati, impalcature e pali dell'illuminazione pubblica.

Tutte le squadre operative sono attualmente al lavoro sul territorio, mentre restano numerose richieste di soccorso in attesa di essere gestite secondo le priorità dell'emergenza.

Il maltempo ha provocato problemi anche nell'area del parco di Molentargius, a Quartu Sant'Elena, dove si è sviluppato un incendio nella vegetazione del canneto adiacente a viale Guglielmo Marconi.

I Vigili del Fuoco invitano la popolazione alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti nelle zone alberate, nei pressi dei cantieri e nelle aree dove il vento potrebbe provocare la caduta di strutture o elementi pericolanti. Eventuali situazioni di rischio devono essere segnalate tempestivamente alle autorità competenti.