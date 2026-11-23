Ha cercato di mettersi in salvo rifugiandosi a casa dei vicini, ma il compagno l'avrebbe raggiunta e colpita ripetutamente con un grosso coltello da cucina. Una donna di 44 anni, di origine cubana, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stata aggredita nella serata di domenica 22 novembre a Santa Sofia, nel Forlivese. Per il presunto responsabile, un connazionale di 46 anni, sono scattate le manette con le accuse di tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe iniziato nell'abitazione condivisa dalla coppia, alla periferia del paese, dove sarebbe scoppiata una violenta discussione per motivi ancora da chiarire. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, costringendo la donna a uscire in strada nel tentativo di allontanarsi dall'uomo e trovare aiuto.

La fuga, tuttavia, non sarebbe bastata a metterla al riparo dalla violenza. Il 46enne l'avrebbe inseguita fino all'abitazione di alcuni vicini, dove la donna aveva cercato rifugio, per poi colpirla più volte con un coltello da cucina di grosse dimensioni.

A dare l'allarme sono stati proprio i residenti della zona, intervenuti in suo aiuto e che hanno richiesto l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti il personale del 118, i carabinieri della Stazione di Santa Sofia e i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Meldola.

Le ferite riportate, concentrate soprattutto nella zona addominale, hanno reso necessario il trasferimento urgente in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico nella notte e si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni, sebbene non sarebbe in pericolo di vita.

Il presunto aggressore è stato bloccato dai carabinieri nella notte. Il coltello utilizzato durante l'aggressione è stato recuperato e sequestrato dagli investigatori. Dopo le formalità di rito e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, il 46enne è stato accompagnato in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le ragioni alla base della violenza.