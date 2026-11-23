Un modello di sanità che supera i confini dell'ospedale e costruisce una rete di collaborazione con istituzioni, mondo della ricerca e cittadini. È questa la proposta che ha permesso all'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari di ottenere un riconoscimento al Lean Healthcare Award 2026, il concorso nazionale dedicato ai progetti di innovazione e miglioramento delle strutture sanitarie pubbliche e private italiane.

L'Aou sassarese si è aggiudicata il premio “Lean Ideas”, nella categoria “Altri”, per la migliore idea progettuale. La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Brancaccio, a Roma, dove il riconoscimento è stato consegnato al direttore generale Serafinangelo Ponti e al direttore amministrativo Alberto Mura.

Al centro del progetto c'è la realizzazione di un ecosistema di cura circolare, nel quale l'ospedale diventa il punto di riferimento di una rete che coinvolge soggetti diversi, chiamati a condividere competenze, conoscenze ed esperienze. La proposta si sviluppa attorno a tre concetti fondamentali: ricerca, partecipazione e prossimità.

L'obiettivo è portare il patrimonio clinico e scientifico della struttura oltre le mura ospedaliere, favorendo un rapporto più diretto con il territorio e contribuendo alla costruzione di un sistema sanitario maggiormente resiliente, equo, inclusivo e sostenibile.

"Questo riconoscimento conferma il valore di una visione della sanità che mette al centro non soltanto la cura della malattia, ma anche la relazione con le persone, le istituzioni e il territorio - dichiara Ponti -. La ricerca deve dialogare con i cittadini e l'innovazione deve tradursi in benefici concreti per le persone".

Il percorso di collaborazione ha preso avvio con la firma di un protocollo d'intesa tra il Comune di Sassari e l'Aou, che definisce le modalità di cooperazione strategica e operativa tra le due istituzioni. L'accordo costituisce la base per sviluppare iniziative condivise a beneficio della popolazione, nell'ambito di una visione integrata della salute per l'area vasta sassarese.

Il riconoscimento ottenuto dall'azienda sassarese si inserisce in un risultato più ampio per la sanità isolana. Nell'edizione 2026 del Lean Healthcare Award sono infatti otto i premi conquistati complessivamente dalla Sardegna, a conferma dell'impegno delle aziende sanitarie regionali nella sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e nello sviluppo di progetti innovativi.

A questo si aggiunge il nuovo riconoscimento “Regione Lean”, assegnato a pari merito alla Sardegna e alla Toscana. Il premio è riservato alle amministrazioni regionali che hanno registrato la maggiore crescita nel numero di progetti presentati rispetto alla precedente edizione.

Un risultato che porta dunque Sassari e l'intero sistema sanitario sardo all'attenzione nazionale, valorizzando un approccio all'assistenza che punta a coniugare innovazione, collaborazione istituzionale e maggiore vicinanza ai bisogni delle comunità.