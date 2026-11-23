Introdurre un nuovo reato per colpire i gruppi organizzati responsabili delle violenze durante le manifestazioni, inasprire le pene per chi aggredisce le forze dell'ordine e sperimentare la sorveglianza urbana attraverso droni dotati di intelligenza artificiale. Sono alcune delle misure contenute nei 14 emendamenti presentati dalla Lega al decreto cortei in commissione Giustizia alla Camera.

Tra le proposte figura l'introduzione del reato di "squadrismo eversivo di piazza", con pene comprese tra quattro e otto anni di reclusione. A illustrarne i contenuti è il deputato leghista Andrea Barabotti, primo firmatario dell'emendamento. L'obiettivo, secondo il parlamentare, è intervenire non soltanto contro i singoli responsabili delle violenze, ma anche nei confronti delle organizzazioni che le promuovono e le coordinano.

"Con il mio emendamento introduciamo" nel codice penale "il reato di squadrismo eversivo di piazza, con pene che vanno dai quattro agli otto anni di reclusione", ha spiegato Barabotti all'Adnkronos.

La proposta prevede sanzioni per chi promuove, costituisce, organizza o dirige gruppi, anche informali, che abbiano tra i propri obiettivi la violenza contro le forze dell'ordine, i danneggiamenti e l'interruzione di servizi pubblici durante manifestazioni. Le stesse pene riguarderebbero chi coordina stabilmente le attività o fornisce supporto logistico. Per chi partecipa attivamente alle iniziative del gruppo è invece prevista la reclusione da due a cinque anni.

Barabotti ha motivato l'iniziativa facendo riferimento anche ai centri sociali e alle realtà che, a suo giudizio, organizzerebbero le frange violente delle manifestazioni: "Noi in Toscana abbiamo dei centri sociali che da decenni occupano abusivamente dei luoghi e questi centri sociali sistematicamente organizzano la penetrazione all'interno delle manifestazioni e la violenza all'interno delle manifestazioni".

Un'altra modifica riguarda le aggressioni ai rappresentanti delle forze dell'ordine. L'emendamento punta a introdurre una fattispecie di reato autonoma, con pene che, secondo quanto illustrato dal deputato, oscillerebbero tra quattro e otto anni nei casi di prognosi superiore ai dieci giorni e inferiore ai venti, arrivando fino a dodici anni per lesioni con prognosi superiore ai venti giorni.

"Con l'emendamento si costruisce con un reato 'ad hoc' perché chi aggredisce un uomo in divisa sta aggredendo lo Stato e creiamo un automatismo per cui chi aggredisce un uomo in divisa va diretto in carcere in custodia cautelare, lasciando spazi ridotti ai giudici per scarcerare chi aggredisce un carabiniere, un poliziotto o chicchessia", sostiene Barabotti.

Il pacchetto della Lega comprende anche una proposta tecnologica denominata «Mille occhi sulla città», che prevede un progetto pilota in alcune città italiane per introdurre sistemi di sorveglianza attraverso droni guidati dall'intelligenza artificiale. I dispositivi dovrebbero affiancare le forze dell'ordine nel controllo di piazze, periferie, strade e manifestazioni pubbliche.

L'intenzione, secondo il deputato, è ampliare la capacità di monitoraggio del territorio sfruttando le nuove tecnologie, mettendo a disposizione degli operatori strumenti aggiuntivi per prevenire episodi di violenza e situazioni di rischio.

Barabotti sostiene che le manifestazioni debbano poter esprimere liberamente il dissenso, purché si svolgano in modo pacifico. Il problema, nella sua ricostruzione, riguarda l'infiltrazione di gruppi organizzati che trasformerebbero alcune proteste in occasioni di scontro.

Le proposte sono ora all'esame parlamentare nell'ambito della discussione sul decreto cortei e, qualora approvate, introdurrebbero nuove fattispecie e strumenti di intervento in materia di ordine pubblico. Non si tratta dunque di norme già in vigore, ma di modifiche che dovranno affrontare il confronto politico e l'iter legislativo.