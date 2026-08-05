Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, ad Alghero, dove due coniugi di sessant'anni di Sassari, mentre viaggiavano in sella alla propria moto, sono stati travolti da un'auto pirata.

Attualmente si trovano ricoverati in condizioni gravi presso l'ospedale di Sassari. L'impatto si è verificato lungo il viale Burruni, vicino a Villa Maria Pia, quando la loro moto è stata colpita da un'auto, causando gravi ferite sia al marito che alla moglie che sono stati gettati sull'asfalto.

Il conducente dell'auto non si è fermato per prestare soccorso, ma ha invece immediatamente allontanato fuggendo dalla scena. I due feriti sono stati prontamente trasportati all'ospedale di Sassari in condizioni critiche dal servizio di emergenza 118.

La Polizia locale di Alghero, guidata dal comandante Salvatore Masala, ha avviato le indagini sull'incidente e sta attualmente cercando attivamente il responsabile fuggitivo.