Areus attiva due nuove postazioni India a Sanluri e Jerzu dopo l’attivazione delle postazioni infermieristiche di Terralba, Giba e Galtellì, rafforzando ulteriormente il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sardegna.

Nel capoluogo del Medio Campidano la postazione di soccorso avanzato sarà operativa grazie alla collaborazione con l’associazione Volontari Soccorso Sardegna, già titolare della postazione di base convenzionata con Areus 118. Il nuovo servizio sarà attivo tutto l’anno per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, come supporto aggiuntivo all’attività già presente.

Anche a Jerzu la postazione infermieristica sarà operativa per tutto l’anno grazie alla convenzione con le associazioni Ha’Cadahora e Croce Verde “La Mimosa”, che si alterneranno nel garantire il servizio h12 con un infermiere Areus a bordo. La presenza dell’infermiere, in costante collegamento con la Centrale Operativa 118 e grazie all’impiego di protocolli avanzati, consentirà di assicurare un elevato livello di risposta sanitaria alla popolazione.

L’attivazione delle nuove postazioni rientra nel piano di riorganizzazione della rete territoriale dei mezzi e degli equipaggi del servizio di soccorso pre-ospedaliero 118, programmato dall’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza per rispondere alle criticità riscontrate in diverse aree dell’isola.

"L’ausilio degli infermieri ci sta permettendo di presidiare con maggiore efficacia il territorio regionale soprattutto le zone interne che soffrono la lontananza dai principali presidi ospedalieri - spiega il Direttore Generale Angelo Maria Serusi -. Spesso la carenza di medici di base e degli specialisti determina quasi fisiologicamente l’intervento del 118 chiamato a supplire alla domanda di assistenza. Il potenziamento del servizio 118 darà dunque supporto alle Asl e alla medicina territoriale laddove ce n’è più bisogno. Il nostro programma continuerà anche nei prossimi mesi. Intendiamo potenziare capillarmente su tutto il territorio la presenza delle ambulanze infermieristiche. Dopo Sanluri e Jerzu, prevediamo a breve di attivare la postazione India a Thiesi e in altre 5 realtà isolane".

Nel frattempo, fino al 30 settembre, l’attività infermieristica andrà a rafforzare anche la postazione di base di Fluminimaggiore. Il servizio sarà garantito ogni giorno dalle 8 alle 20, offrendo un soccorso sanitario qualificato a un’ampia porzione di territorio che comprende Fluminimaggiore, Buggerru e la Costa Verde durante la stagione estiva.

L’iniziativa rientra nel Piano di Potenziamento estivo dell’Areus ed è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Fluminimaggiore e la Cooperativa Prospettiva Solidale, che metterà a disposizione l’equipaggio di base, il mezzo di soccorso e i locali destinati a ospitare i professionisti dell’Azienda.

"Una sinergia importante che rafforza la rete dell’emergenza-urgenza 118 e rappresenta un concreto investimento nella sicurezza della comunità e degli ospiti del territorio", ha voluto sottolineare Stefania Massa, assessora alla Sanità e Politiche sociali del Comune di Fluminimaggiore, e infermiera Areus.