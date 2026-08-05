Appena ha assistito al violento scontro tra un minivan e un’auto, è intervenuto senza perdere tempo per soccorrere i feriti, contribuendo a evitare conseguenze ancora più gravi. Protagonista dell’episodio è Riccardo Colangeli, 36 anni, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica per la Toscana, che lo scorso 26 luglio, mentre si trovava in vacanza in Sardegna, ha prestato i primi soccorsi alle vittime di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 125, nei pressi di Olbia.

L'agente stava percorrendo la strada a bordo della propria auto quando ha assistito allo scontro frontale tra i due veicoli. Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui due bambini di 9 e 7 anni, tutti feriti e in evidente stato di shock.

Colangeli ha immediatamente fermato il proprio veicolo in condizioni di sicurezza e si è precipitato sul luogo del sinistro. Nonostante le elevate temperature e la copiosa perdita di carburante sull’asfalto, il poliziotto ha allertato i soccorsi e ha estratto quattro dei sei occupanti dai mezzi incidentati, accompagnandoli in un’area sicura, scongiurando così il rischio di conseguenze ancora più gravi.

Fino all’arrivo dei primi mezzi di emergenza, l’assistente della Polizia di Stato ha rappresentato l’unico punto di riferimento sulla scena, gestendo le fasi più delicate dell’intervento e adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il suo operato è stato apprezzato dal caposquadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena e dagli agenti della Polizia Stradale di Olbia intervenuti sul posto, che al loro arrivo si sono complimentati per la prontezza e l’efficacia dell’intervento. Anche i familiari di uno dei feriti hanno successivamente espresso la propria gratitudine per l’assistenza ricevuta.

L’episodio rappresenta un’ulteriore testimonianza dello spirito di servizio e del senso del dovere che contraddistinguono gli operatori della Polizia di Stato, pronti a intervenire a tutela dei cittadini anche quando non sono in servizio.