Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, sulla SP59, vicino ad Arzachena, dove intorno alle 17, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada.

Alla guida del veicolo si trovava una sola persona, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che ha collaborato con il personale del 118 per estrarre il conducente dall’abitacolo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arzachena, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.