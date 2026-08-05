Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, nelle acque antistanti Cala Rapina, lungo la costa settentrionale del territorio di Bosa, dove un’imbarcazione a vela di circa dieci metri si trovava in difficoltà.

A bordo si trovavano due persone che hanno richiesto aiuto dopo un’avaria al motore, mentre le condizioni meteo-marine peggioravano rapidamente a causa del forte vento di maestrale, con raffiche superiori ai 20 nodi.

Ricevuta la richiesta di soccorso via radio, la Sala Operativa della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa ha disposto l’immediata uscita della motovedetta CP 835, che ha raggiunto la zona dell’intervento.

Una volta sul posto, però, l’equipaggio ha accertato l’impossibilità di avvicinarsi all’imbarcazione in sicurezza a causa del mare formato, del vento da nord-ovest e del basso fondale. Per questo motivo è stato richiesto il supporto dell’idroambulanza della Croce Rossa Italiana con personale OPSA, specializzato nei soccorsi in ambiente acquatico.

Gli operatori della Croce Rossa, giunti rapidamente nell’area, si sono tuffati in mare raggiungendo l’imbarcazione e mettendo in salvo i due occupanti. Contemporaneamente la Guardia Costiera ha coordinato le operazioni di recupero della barca a vela, verificando l’assenza di sversamenti in mare e accertando che lo scafo non avesse riportato danni.

Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità, con il rientro in porto di tutte le unità coinvolte e la chiusura dell’emergenza.

La Guardia Costiera ricorda l’importanza di consultare sempre le previsioni meteo-marine prima di intraprendere la navigazione e di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo attraverso il numero unico per le emergenze, attivo 24 ore su 24.