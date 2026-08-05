La scuola secondaria di primo grado "Armando Diaz" di Olbia costruisce un ponte con l’Università di Sassari. Negli ultimi tre anni l'istituto olbiese ha realizzato un percorso innovativo di educazione scientifica che ha coinvolto gli studenti di tutte le classi, grazie alla collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna e con l’Università di Sassari.

"Un cammino – spiegano i docenti – che ha trasformato la scienza in esperienza concreta, avvicinando gli alunni alla ricerca e alle professioni STEM. Il percorso è iniziato nell’ a.s. 2023/24 con il progetto Prevenzione delle zoonosi, che ha portato nelle classi prime esperti dell’Istituto Zooprofilattico, la dott.ssa Giovanna Masala e la dott.ssa Gabriella Masu".

Gli studenti della Diaz hanno così scoperto le principali zoonosi presenti nel territorio, i vettori responsabili e le corrette pratiche preventive, comprendendo il valore del principio One Health, che lega la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.

"Nel 2024/25 – raccontano i docenti responsabili –, con il progetto Curiosità Genetica, gli alunni meritevoli delle classi terze hanno vissuto un’esperienza unica: entrare nei laboratori universitari di microbiologia molecolare, eseguire con la dott.ssa Sebastiana Tola l’estrazione del DNA e osservare strumenti e protocolli utilizzati dai ricercatori. Un’occasione che ha rafforzato motivazione, curiosità e orientamento verso percorsi scientifici".

"Infine, nell’anno scolastico 2025/26, il progetto Salute e Spazio ha coinvolto gli studenti delle classi seconde in un viaggio alla scoperta degli effetti della microgravità sul corpo umano. Grazie alla prof.ssa Antonella Pantaleo, del dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Sassari, esperta di biologia spaziale, gli alunni hanno osservato strumenti che simulano l’assenza di gravità, preparato campioni biologici e vissuto un’esperienza immersiva con visori VR, “camminando” virtualmente su Marte e in una stazione spaziale".

Tre progetti, tre anni, tre modi diversi di vivere la scienza: dalla prevenzione sanitaria alla genetica, fino alla fisiologia spaziale. Un percorso che ha reso la scuola un vero ponte verso il mondo della ricerca, offrendo agli studenti opportunità formative rare e preziose.