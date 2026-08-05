La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura, per un periodo di 15 giorni, di un locale pubblico nel comune di Arzachena.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di una serie di presunti gravi episodi che sarebbero avvenuti tra i mesi di gennaio e luglio, che hanno evidenziato una situazione di concreto e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli accertamenti, svolti anche attraverso i numerosi interventi delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo, hanno fatto emergere, come riferisce la Polizia di Stato, come il locale sarebbe stato abituale punto di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia, e persone ritenute socialmente pericolose.

Tra gli episodi contestati figurano diverse presunte aggressioni, una delle quali che sarebbe stata compiuta con l’utilizzo di un’arma da taglio. Secondo quanto evidenziato dalla Questura, il ripetersi di simili fatti potrebbe comportare anche la revoca definitiva della licenza nei confronti del gestore.

La sospensione ha carattere preventivo e punta a interrompere temporaneamente la frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato ha infine ribadito che proseguiranno i controlli sul territorio per garantire il rispetto della legalità e la tutela della collettività.