Un traguardo speciale celebrato circondato dagli affetti più cari. Mario Pinna ha compiuto oggi 100 anni, festeggiando il secolo di vita nella sua casa di Alghero insieme alla famiglia. Per l’occasione, il neo centenario ha ricevuto la visita istituzionale del vicesindaco Francesco Marinaro, che ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e ha condiviso con la famiglia questo importante momento.

Accanto a Mario c’erano la moglie Giovanna, 96 anni, i due figli e le tre nipoti. Una festa familiare che ha accompagnato un compleanno dal significato particolare per l’intera comunità.

Per molti anni il professor Pinna ha insegnato geografia e chimica nelle scuole superiori, entrando in contatto con intere generazioni di studenti. A lui viene riconosciuto il merito di aver lasciato un ricordo profondo nei suoi alunni, grazie alla dedizione e alla passione con cui ha svolto il proprio lavoro.

Un legame con la scuola che riguarda direttamente anche il vicesindaco Marinaro, che è stato a sua volta alunno del professor Pinna. Nel rivolgergli gli auguri per il centesimo compleanno, Marinaro ha voluto ringraziarlo per aver dedicato la propria carriera alla formazione dei giovani e per il contributo dato alla comunità algherese.