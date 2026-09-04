Una storia che arriva da Bustarviejo, nella Sierra de Madrid, dove un agricoltore di 46 anni ha scelto di non vendere il proprio terreno nonostante un'offerta da capogiro. Cristian, questo il nome dell'uomo, ha raccontato di aver ricevuto una proposta da 700mila euro, ma di aver deciso di continuare a coltivare la sua terra.

La vicenda è stata riportata dai media spagnoli sulla base di un video pubblicato dallo stesso agricoltore sul canale YouTube Goly. A farsi avanti sarebbe stato un suo amico, convinto del valore economico della proprietà. Una cifra che Cristian ha però scelto di rifiutare, spiegando che il terreno rappresenta per lui qualcosa che va ben oltre il semplice investimento economico.

"Quello che faccio è lasciare un'eredità alla mia famiglia e all'umanità", ha detto alla rivista Marie France. L'uomo ha sottolineato l'importanza di continuare a coltivare ortaggi e di preservare le collezioni di semi, elementi che considera parte di un patrimonio da tramandare alle generazioni future.

Il terreno si trova a circa 1.300 metri di altitudine e Cristian lo aveva acquistato più di dieci anni fa per circa 38mila euro. Da allora il suo valore è aumentato considerevolmente. Proprio le caratteristiche del luogo, compresa l'altitudine, hanno favorito la coltivazione di frutta e verdura e contribuito alla scelta di investire in quella proprietà.

Il percorso dell'azienda agricola, tuttavia, non è stato privo di difficoltà. Per due volte Cristian ha rischiato di perdere tutto a causa di violente grandinate che hanno quasi completamente distrutto i raccolti. A permettergli di ripartire è stata anche una campagna di crowdfunding sostenuta da numerose persone.

"La gente ha risposto molto bene e siamo riusciti a farcela, ma abbiamo attraversato un periodo critico. In agricoltura, a volte si ha la sensazione che non succederà nulla... finché non accade davvero".

Per Cristian, dunque, quei 700mila euro non bastano a dare un prezzo a ciò che ha costruito: il valore della sua terra risiede soprattutto nella possibilità di continuare a coltivarla e tramandarne conoscenze e risorse.