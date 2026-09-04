Un incendio è divampato nell’agro di Terralba, in località "Fangariu", dove sono attualmente impegnate diverse squadre per contenere e spegnere le fiamme.

Sul posto sta operando il Corpo Forestale, supportato da un elicottero leggero decollato dalla base operativa di Fenosu. A terra sono presenti anche una squadra di Forestas di Arborea e i Barracelli di Terralba.

A capo delle operazioni di spegnimento è il DOS della Stazione forestale di Marrubiu, che coordina gl interventi dei mezzi aerei.

Le squadre sono al lavoro per circoscrivere l’incendio e mettere sotto controllo il fronte del fuoco.