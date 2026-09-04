Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma - come riferito dai Carabinieri - si è allontanato da casa per raggiungere nuovamente la zona in cui vivono i genitori. Per questo un 32enne di Ittiri è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri dai Carabinieri con l’accusa di evasione.

La vicenda nasce da una denuncia presentata l’11 agosto nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia. In seguito a quella denuncia, nei confronti dell’uomo era stato disposto il divieto di avvicinamento ai genitori.

Il 28 agosto il 32enne era già finito in arresto dopo essere stato trovato nei pressi dell’abitazione dei familiari, nonostante il provvedimento che gli imponeva di tenersi lontano.

A pochi giorni di distanza, secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe nuovamente allontanato dall’abitazione in cui stava scontando i domiciliari. A dare l’allarme sarebbero stati la stessa parte offesa e alcuni familiari.

I Carabinieri della Stazione di Ittiri lo hanno poi rintracciato nei pressi della casa dei genitori e lo hanno arrestato per evasione.

Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Sassari, in attesa del giudizio direttissimo.