Dopo undici anni ai microfoni di Un Giorno da Pecora, Geppi Cucciari non tornerà nella trasmissione di Rai Radio 1 a partire da settembre. Un addio che, dalle parole della conduttrice, appare tutt'altro che volontario: la conduttrice sarda spiega infatti di aver dato nuovamente la propria disponibilità a proseguire, proponendo una soluzione che le avrebbe consentito di conciliare la radio con gli altri impegni professionali, ma che questa volta non è stata accolta.

In un lungo e sentito messaggio pubblicato sui social, la conduttrice racconta le circostanze che hanno portato alla fine della sua esperienza nel programma.

"A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di Un Giorno da Pecora come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all'ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione. Quest'anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare Un Giorno da Pecora con Splendida Cornice e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali", si legge nel lungo messaggio postato in rete.

È proprio il riferimento alla "rinnovata disponibilità" e al fatto che la soluzione proposta non sia stata ritenuta praticabile a far emergere il dispiacere della conduttrice e la sensazione di una decisione subita. "È stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l'anno. Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio" conclude Cucciari, affidando a queste parole tutto il rammarico per la fine di un'esperienza durata undici anni.