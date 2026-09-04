Dopo la chiusura avvenuta nel maggio 2017 con un decreto dell'allora capo della Polizia, il distaccamento della Polizia stradale di Ozieri si prepara a riaprire i battenti. Il presidio, la cui ricostituzione è stata sollecitata più volte dal territorio e dalle organizzazioni sindacali, potrà contare su una dotazione di 13 agenti. A dare l'annuncio è stato il segretario provinciale del Siulp Sassari, Massimiliano Pala, al termine di un vertice svoltosi a Roma tra i vertici nazionali della Polizia e le organizzazioni sindacali.

"La ricostituzione del distaccamento della polizia stradale di Ozieri è prevista nell'ambito delle principali innovazioni contenute nella scheda di sintesi dell'Atto ordinativo unico del territorio", spiega Pala. "È questo un risultato di particolare rilevanza per il Logudoro e, più in generale, per il sistema della sicurezza della provincia di Sassari. Il provvedimento, infatti, prevede espressamente la ricostituzione del presidio della polizia stradale di Ozieri attraverso il recepimento di una dotazione organica in incremento di complessive tredici unità".

Il segretario provinciale del Siulp rivendica anche il lavoro portato avanti dal sindacato negli ultimi anni per riportare il presidio a Ozieri: "Da tempo il Siulp di Sassari ha posto la questione della ricostituzione del distaccamento di Ozieri all'attenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del prefetto, del questore e della classe politica, evidenziando come la soppressione avesse progressivamente determinato una significativa riduzione della presenza specialistica della polizia stradale in un territorio che, per caratteristiche geografiche e viarie, necessita invece di una costante attività di prevenzione, controllo e vigilanza".

La decisione rappresenta dunque un ritorno di un presidio considerato strategico per il Logudoro e per la sicurezza lungo la rete viaria del territorio. Restano ora da definire i tempi effettivi della riapertura del distaccamento.