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Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio di macchia mediterranea divampato nel pomeriggio di oggi a Olbia, in località Cabu Abbas, nei pressi della tangenziale ovest.
Dalle ore 15 sono impegnate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia, al lavoro per arginare le fiamme che minacciano le strade e l’attigua zona industriale.
A supporto delle operazioni sta intervenendo anche un Canadair della flotta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Presenti inoltre i Volontari di Protezione Civile.
Foto in basso: Le operazioni di prelievo sul mare antistante Pittulongu ad Olbia